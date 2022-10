Covid, in Sicilia i numeri della domenica

Sono 532 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, ieri erano 1.090. L’Isola è ottava in Italia per numero di contagi, al primo posto la Lombardia con 2.229. A fronte di 5.013 tamponi effettuati, il tasso è al 10,6%, in calo rispetto al 12,5% di ieri. I nuovi guariti sono 954 e c’è un decesso. Negli ospedali i ricoverati sono 243, tredici in più di ieri, mentre in terapia intensiva sono 14, stesso numero di ieri. A livello provinciale si registrano a Catania 157 casi, a Palermo 153, a Messina 60, a Siracusa 44, a Trapani 38, ad Agrigento 27, a Ragusa 25, a Caltanissetta 19, a Enna 9.

Sono 15.089 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 34.444), secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 51 (ieri ne erano state notificate 41). Il tasso di positività è del 18,1% (ieri era il 20,2). I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 83.426 rispetto ai 170.238 del giorno precedente. Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.830.825. Sono 216 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite (ieri erano 211), ovvero 5 in più, mentre gli ingressi giornalieri sono 23. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.987 (ieri erano 5.699), cioè 288 in più . Gli attualmente positivi sono 503.427. Dimessi e guariti sono 22.149.828, mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è 177.570.