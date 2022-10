MESSINA – Il sindaco di Messina Federico Basile ha nominato oggi due nuovi assessori: Roberto Cicala e Massimo Finocchiaro che sostituiranno Dafne Musolino e Francesco Gallo, eletti rispettivamente alla Camera e al Senato con il movimento che fa capo a Cateno De Luca ‘Sud chiama Nord’. Massimo Finocchiaro è un imprenditore messinese di 57 anni, da oltre 25 anni è amministratore delegato della Imes, società specializzata nella lavorazione di materiale ferroso e di materiale per l’edilizia. Finocchiaro è stato per diverso tempo il coordinatore provinciale del Megafono, il movimento creato attorno all’ex presidente della regione Rosario Crocetta e fu lo stesso governatore a nominarlo nel 2016 presidente della Ast, l’azienda pubblica di trasporto siciliana. Finocchiaro si occuperà di Pubblica istruzione e servizi scolastici e sportivi; spettacoli e grandi eventi cittadini; rapporti con gli enti teatrali e musicali; costituzione fondazione per la promozione paesaggistica e culturale della città; attività produttive e promozionali (agricoltura, pesca, artigianato, industria, commercio, mercati); casinò del Mediterraneo. Entra in Giunta anche Roberto Cicala, presidente della “Patrimonio Spa”, che avrà come deleghe informatizzazione, Ced, contenzioso, contrasto a evasione tributaria. L’assessore Salvatore Mondello torna invece vice sindaco.