Catania: ecco la road map per la cittadella giudiziaria

CATANIA – “Ultimare gli scavi entro dicembre 2022, a febbraio 2023 avviare e finalizzare il piano per le fondamenta, a ottobre dello stesso anno partire con i lavori e a dicembre 2024 vedere l’opera completa”. Questa la road map per la realizzazione della nuova cittadella giudiziaria illustrata da Gaetano Laudani (Dipartimento regionale tecnico) in occasione dell’inaugurazione della mostra dei progetti del concorso di progettazione in due fasi del nuovo Palazzo di giustizia della città di Catania.

Un evento tenutosi al Museo della Rappresentazione. Il presidente della Corte d’appello del tribunale di Roma Giuseppe Meliadò e il presidente del tribunale di Catania Francesco Saverio Maria Mannino hanno sottolineato l’importanza della nuova cittadella, “in risposta a una nuova visione di legalità e giustizia, legata alla trasparenza e apertura sociale. Non a caso si assiste a un’apertura verso il mare e a spazi condivisi con i cittadini. Inoltre rappresenta una soluzione alle criticità ed esigenze degli attuali spazi giudiziari, anche alla luce degli ultimi fatti di cronaca”.

Oltre ai padroni di casa, università di Catania e Dicar, in prima linea l’Ordine degli architetti della provincia etnea, “forte sostenitore di un processo indispensabile per la progettazione delle aree strategiche della città”.