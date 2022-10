Spara al vicino, fermato a Noto

Era pronto a darsi alla fuga l’autore del tentato omicidio di giovedì scorso a Noto, nelle palazzine popolari di via Santommaso. Polizia e carabinieri però lo hanno fermato. Avrebbe sparato dopo una lite con i condomini per futili motivi. Almeno due i colpi di arma da fuoco con l’intento di uccidere un vicino. Subito sono scattate le perquisizioni e il cerchio si è stretto, fino all’arresto; appena in tempo per impedire che l’uomo facesse perdere le proprie tracce.