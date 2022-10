Due rapine in 8 giorni: catanese arrestato

CATANIA – Un uomo di 33 anni, Giovanni Spina, catanese, con precedenti penali in materia di stupefacenti, reati contro il patrimonio ed evasione dai domiciliari, è stato arrestato dalla polizia perché gravemente indiziato di due rapine commesse nelle notti del 4 e del 12 ottobre 2022 (la seconda effettuata in concorso con altra persona) nonché dei delitti di porto in luogo pubblico di arma clandestina con relativo munizionamento e ricettazione.

preso il rapinatore seriale

Il provvedimento è stato emesso in seguito alla rapina commessa la sera del 12 ottobre ad un distributore di carburanti di via Palermo. In quell’occasione la polizia, intervenuta sul posto, aveva rinvenuto per strada numerosi pacchetti di sigarette di varie marche, denaro in monete e un cassetto del registratore di cassa. Nel corso delle indagini è stato recuperato un sacco dell’immondizia con l’abbigliamento indossato dagli autori della rapina, in parte intriso di tracce di sangue. Dalle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, gli investigatori sono riusciti a recuperare l’arma, un fucile da caccia con canne e calcio segati e con matricola abrasa. Nel corso dell’esecuzione della misura cautelare, la polizia ha trovato 4 grammi di cocaina e diversi fogli manoscritti contenenti cifre e nominativi; per questo motivo il 33enne è stato anche denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Dopo le formalità di rito, Giovanni Spina è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.