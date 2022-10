ACI CATENA (CATANIA) – I carabinieri hanno arrestato un 31enne pregiudicato di Aci Catena per rapina, resistenza e porto illegale di armi. Hanno soccorso in strada un 22enne che ha raccontato loro di avere avuto poco prima una colluttazione con un coetaneo, sorpreso a sottrargli dal furgone il marsupio contenente il portafoglio. Il malfattore era riuscito ad assicurarsi il “bottino” solo quando lo ha minacciato di usare un coltello a scatto che nel frattempo aveva estratto. Poi era scappato. Sono quindi immediatamente scattate le ricerche a tappeto, che hanno consentito di individuare, non distante, un soggetto accovacciato dietro un veicolo, che per fattezze, avrebbe potuto essere l’autore della rapina. Ormai braccato, ha tentato di nascondersi sotto l’auto, rifiutandosi poi di uscire una volta scoperto e opponendo un’energica resistenza durante le fasi della cattura. Aveva il borsello appena rubato e un coltello a scatto della lunghezza di 21 cm.