PALERMO – Gli agenti di polizia di Palermo hanno arrestato un 29enne e una donna che di notte con cesoia, tenaglia e piede di porco hanno divelto e portato via 600 euro da un distributore di materiale sanitario di una farmacia di via Empedocle Restivo. Il colpo non è andato a buon fine grazie a un residente che ha assistito alla scena e ha chiamato gli agenti. I due sono stati bloccati dai poliziotti poco distanti dalla farmacia, in via Emilia, con gli zaini pieni di refurtiva e gli arnesi utilizzati per scassinare il distributore. Il materiale è stato restituito al farmacista.