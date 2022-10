Guerra agli zozzoni, Catania raddoppia

CATANIA – Sono state raddoppiate le pattuglie della polizia municipale destinate per i servizi di controllo ambientale sulle innumerevoli micro discariche di rifiuti sparsi in città, realizzate abusivamente in violazione delle regole della raccolta differenziata porta a porta. Lo ha disposto il commissario straordinario Federico Portoghese, per favorire un’azione di prevenzione e repressione del tanto diffuso quanto incivile fenomeno di gettare i rifiuti per strada.

Adesso, infatti, sono sedici nell’arco dell’intera giornata le pattuglie del reparto ambientale che stanno operando per vigilare sul corretto deposito dei rifiuti davanti alla propria abitazione e sanzionare quei cittadini che attuano comportamenti non conformi alle disposizioni. Solo negli ultimi otto mesi, agenti e ispettori hanno sanzionato ben 6.300 persone sorprese a lasciare l’immondizia nelle vie cittadine e in discariche improvvisate e abusive. Tra queste, 1.655 sono cittadini residenti fuori dal territorio di Catania e con l’aumento del numero di telecamere sistemate nei luoghi dove persiste l’abitudine a lasciare i rifiuti, sono stati 1.253 quelli colti sul fatto dalla video sorveglianza.