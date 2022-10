ACI CASTELLO (CATANIA) – Un 21enne con l’obbligo di dimora nel Comune di Catania è stato arrestato ieri sera ad Aci Castello dai carabinieri, che gli hanno sequestrato 13 dosi di marijuana, 7 di hashish e 245 euro. Il giovane è stato fermato perché scorrazzava in scooter nei pressi di piazza Castello. Nascosti in casa aveva anche altre 5 dosi di marijuana, materiale per il confezionamento e 450 euro, ritenuti provento dello spaccio ai clienti, di cui aveva anche annotato i nomi e i numeri di telefono. Deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. I militari hanno sottoposto il giovane agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria che, all’esito dell’udienza di convalida, ha disposto per lui l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria