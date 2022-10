PALERMO – Gli agenti della polizia di Palermo hanno arrestato un bengalese di 33 anni che la scorsa settimana in via Ruggero Settimo a Palermo ha colpito con una spranga un suo connazionale di 39 anni. Il giovane è accusato di lesioni personali gravi. Alcuni testimoni presenti alla violenta lite hanno consentito di risalire all’aggressore. Sia la vittima sia il suo aggressore sono due venditori di ombrelli in piena attività in una giornata di pioggia. La rissa è scoppiata quando il 39enne avrebbe tentato di vendere la sua mercanzia proprio davanti alla bancarella del connazionale. La vittima, curata prima sul luogo dell’aggressione e poi trasportata in ospedale, è stata dimessa senza gravi conseguenze.