VITTORIA (RAGUSA) – Carenze strutturali e assenza dei requisiti organizzativi e funzionali previsti. Per questo, dopo un’ispezione dei Nas, è stata chiusa una casa di riposo per anziani a Vittoria (RG). La sospensione immediata ordinata dal sindaco comporta il trasferimento di tutti gli ospiti in altre strutture e/o il rientro alle famiglie di origine. Scattate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 2.000 euro.