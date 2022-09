Ma il bus quando arriva? A Catania è l’ora della svolta

CATANIA – Finora non è che i tempi indicati sui display fossero rispettati proprio al minuto. Ma ora l’Azienda metropolitana trasporti e sosta di Catania annuncia il potenziamento dell’intero sistema di geolocalizzazione e monitoraggio dei propri autobus. Gli obiettivi, sono quelli di “migliorare l’affidabilità e la tempestività delle informazioni fornite agli utenti sugli orari di passaggio alle fermate, visualizzate sia sulle paline elettroniche sia sulle app dedicate; avviare un sistema remoto di controllo dei capilinea da centrale, con un miglioramento della capacità di regolazione delle partenze in considerazione degli effetti del traffico cittadino”.

Si vuole inoltre “attivare un sistema di videosorveglianza ai capolinea per innalzare il livello di sicurezza e ridurre l’evenienza di atti vandalici” e “consentire un più efficace scambio di informazioni tra stato del veicolo e officina, in modo da ottimizzare i processi manutentivi e ridurre i fermi macchina”. In particolare, il sistema di controllo remoto dei capolinea verrà attuato all’interno della nuova centrale di controllo Amts nel centro direzionale di Pantano d’Arci. “Per consentire il passaggio tra il vecchio e il nuovo sistema – conclude l’azienda – occorrerà ancora qualche giorno. Durante questo periodo applicazioni mobili e paline elettroniche continueranno a mostrare le linee programmate, ma l’informazione in tempo reale sugli orari di passaggio non sarà disponibile”.