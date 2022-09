SIRACUSA – I carabinieri del Nas hanno rilevato gravi carenze igienico-sanitarie in un ristorante nel cuore dell’isola di Ortigia, a Siracusa. Nel deposito sono stati trovati alimenti in cattivo stato di conservazione destinati ai clienti. E’ scattata la chiusura dei locali e al titolare sono state contestate sanzioni per un ammontare complessivo di 9.000 euro.