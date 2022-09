Pure un barbecue nei solarium abusivi

CATANIA – Alla scogliera di Acicastello i militari della guardia costiera di Catania hanno proceduto al sequestro di alcune aree di demanio marittimo, utilizzate da due residence come solarium ed attrezzate con sdraio, sedie e ombrelloni, per una estensione complessiva di circa 588 metri quadrati, sprovviste di concessione. C’erano camminamenti, scalinate d’ingresso dalle aree private dei condomini, piattaforme con docce funzionanti e imbullonate al suolo, un barbecue cementato agli scogli, catene e lucchetti imbullonati agli scogli per assicurare una canoa e delle sdraio/ sedie richiudibili, e accessi in mare con scalette in metallo, sui quali sono stati apposti i sigilli di sequestro penale cautelativo. I legali rappresentati dei condomini sono stati denunciati.

