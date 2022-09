Lavori di notte, chiusa la tangenziale di Catania

Questa notte tra le ore 22 e le 6 del mattino la tangenziale ovest di Catania sarà chiusa al traffico, in entrambe le direzioni. Il provvedimento si è reso necessario su richiesta della società di gestione della rete elettrica, Terna Spa, che dovrà procedere alla dismissione di una linea ad alta tensione. La tangenziale rimarrà chiusa in direzione Messina a partire dallo svincolo di Misterbianco e in direzione Siracusa a partire dallo svincolo di Gravina di Catania. L’itinerario alternativo sarà segnalato in loco.