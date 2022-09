Catania, 9 gol in amichevole

Nove gol per il Catania in amichevole con lo Sport Club Palazzolo, formazione militante nel campionato di Eccellenza. Disputati 100 minuti di gioco, suddivisi in due tempi da 50′ (foto Catania SSD). Marcatori: pt 6′ Litteri su rigore, 8′ Chiarella, 10′ Chiarella, 12′ Litteri, 16′ Litteri; st 21′ Vitale, 23′ autorete Soilhi, 27′ Rizzo, 50′ De Luca.

Catania primo tempo (4-2-3-1) – Groaz; Rapisarda, Somma, Ferrara, Chinnici; Buffa, Bani; Chiarella (aggregato), Forchignone, An. Russotto; Litteri.

Catania secondo tempo (4-3-3): Groaz (dal 24’ Bollati, portiere della squadra Juniores rossazzurra, classe 2005); Boccia, Somma (dal 15’ Lubishtani), Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi, Vitale; De Luca, Sarao, Giovinco. Allenatore: Ferraro.

Programmi di lavoro individualizzati per Bethers, Di Grazia, Frisenna, Palermo, Pino e Alessandro Russotto.