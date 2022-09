Il Giarre è fuori dalla Serie D

Il Giarre è fuori dal campionato di Serie D. Il Tar del Lazio, riunitosi in camera di consiglio, ha rigettato il ricorso presentato dal club di Benedetto Mancini avverso l’esclusione di gialloblu. Una pronuncia negativa motivata, tra l’altro, con la “mancata presentazione delle dichiarazioni liberatorie e/o copia della contabile del bonifico bancario e copia documento d’identità attestanti il pagamento a tutto il 31 maggio 2022 dei rimborsi a calciatori e allenatori entro e non oltre il termine perentorio del 15 luglio 2022” e “che nel caso di specie, il mancato rispetto del termine, dovuto a problematiche riferite a disguidi/ritardi contabili della banca di cui la società ha inteso servirsi, non integra un errore scusabile e non giustifica la rimessione in termini, avuto riguardo al generale canone di autoresponsabilità nella scelta dell’istituto bancario di fiducia”. Il girone I, quello nel quale sono inseriti il Catania e tutte le altre otto formazioni siciliane, resta dunque a 18 squadre. La Lega Nazionale Dilettanti potrà ora diramare il calendario del girone, unico a partire il 18 settembre, proprio a causa del ricorso del Giarre.