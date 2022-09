Pugni alla compagna, poi le lancia cassa bluetooth

CATANIA – La Polizia di Stato ha arrestato a Catania per maltrattamenti un uomo che durante una lite in piazza Spirito Santo ha preso la compagna a calci e pugni e dopo le ha lanciato contro una pesante cassa bluetooth colpendola alla caviglia. A chiamare il 112 sono stati alcuni passanti che hanno sentito la donna piangere e urlare. La vittima è stata medicata dai sanitari per una ecchimosi alla caviglia e anche per un morso sul braccio sinistro che la vittima ha detto di aver ricevuto due giorni prima.

L’uomo, senza fissa dimora, era già stato arrestato e denunciato in passato perché responsabile di maltrattamenti proprio contro la compagna. Gli era inoltre stato notificato nel mese di ottobre dello scorso anno il provvedimento di ammonimento per atti di violenza domestica. L’indagato è stato portato in carcere e poi, a seguito dell’udienza di convalida, il Gip ha disposto nei suoi confronti un divieto di avvicinamento e comunicazione con la vittima con applicazione del braccialetto elettronico.