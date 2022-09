ADRANO (CATANIA) – Un 21enne, S.D., è stato arrestato ad Adrano dalla Polizia di Stato perché trovato in possesso di 76 grammi di cocaina, una doppietta modificata ‘a canne mozze’ e senza matricola, due cartucce calibro 16 a pallini, numerosi proiettili calibro 9 e 7,65. Il tutto è stato sequestrato durante una perquisizione nella sua abitazione, dove custodiva anche un caricatore per pistola, un micro cellulare, diversi bilancini e altro materiale per il confezionamento della droga, tra cui una macchina per il sottovuoto. L’arrestato deve rispondere dei reati di detenzione di armi, di munizionamento vario e di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana. Il sostituto procuratore di turno lo ha posto agli arresti domiciliari e stamane in sede di udienza, il Gip ha convalidato l’arresto e ha disposto i domiciliari.