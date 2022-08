TRAPANI – Una turista francese di 49 anni è rimasta ferita cadendo nella riserva dello Zingaro in una zona impervia. È stata raggiunta dai sanitari del 118 e dai tecnici del soccorso alpino. Per due chilometri è stata portata in barella fino alla zona dove è atterrato l’elicottero del 118 e portata all’ospedale Civico di Palermo. La donna nella caduta si è provocata una probabile frattura alla gamba e altre contusioni nel corpo.