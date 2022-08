MONREALE (PALERMO) – I vigili del fuoco sono intervenuti per salvare una mucca caduta in una vasca a Monreale, nel Palermitano. In azione i pompieri del reparto nucleo speleo-alpino-fluviale e un elicottero. L’animale si troverebbe da due giorni all’interno della vasca vicino alla Riserva Serre della Pizzuta. L’allarme è stato lanciato da una squadra di forestali a presidio della zona.