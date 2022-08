Tenta di intrufolarsi in un garage: denunciato

CATANIA – Un uomo di 37 anni è stato denunciato per tentato furto aggravato. L’intervento dei carabinieri è scattato in seguito ad una segnalazione arrivata al 112 da parte di un cittadino che segnalava un furto all’interno di un garage in via Martiri di Cefalonia. La pattuglia del Radiomobile, giunta sul posto, ha notato il 37enne che stava allontanandosi in tutta fretta dal condominio, probabilmente dopo aver visto in lontananza il loro arrivo. Dopo un immediato sopralluogo, i militari hanno constatato che la saracinesca di uno dei garage condominiali era aperta e che però, proprio all’interno di quel box, era stata installata una videocamera di sorveglianza. I carabinieri, avvisato il proprietario dell’immobile, hanno avuto accesso al video procedendo all’estrapolazione del filmato ed alla disamina delle immagini che, in effetti, hanno loro consentito di constatare che proprio il 37enne, dopo aver manomesso il motore elettrico della saracinesca, si era introdotto nel garage per effettuare un furto, salvo poi recedere dai propri piani a causa dell’inaspettato arrivo dei carabinieri.