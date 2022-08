Immigrazione clandestina, due russi arrestati

SIRACUSA – Un uomo di 37 anni ed una donna di 44 anni, entrambi russi, sono stati arrestati dalla Squadra mobile, insieme al personale della Sezione operativa navale della Guardia di finanza, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il provvedimento arriva in seguito all’attività di polizia giudiziaria

in merito allo sbarco di 108 migranti di nazionalità afghana, iraniana ed irachena. Gli immigrati erano stati intercettati e soccorsi a 32 miglia da Portopalo di Capo Passero mentre si trovavano a bordo di una barca battente bandiera tedesca. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Siracusa, mentre la donna è stata accompagnata nel penitenziario di Palermo.