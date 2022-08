Controlli a tappeto dei Nas a Marzamemi

Controlli a tappeto e pesanti sanzioni da parte del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa e del Nucleo Ispettorato del lavoro di Siracusa, con il supporto dei carabinieri, che hanno ispezionato l’attività di ristorazione, bar e gelaterie a Marzamemi al fine di prevenire frodi alimentari e commerciali e violazioni in materia di lavoro. Nel corso dell’ispezioni, i militari del Nas hanno multato i titolari di due gelaterie e tre ristoranti per un importo di oltre 7mila euro con proposte di provvedimenti amministrativi alle competenti autorità sanitarie. Diverse le violazioni riscontrate: dalle scarse condizioni igienico sanitarie alla la mancata redazione del manuale di autocontrollo aziendale Haccp, passando per l’omessa notifica per variazione della registrazione sanitaria e la mancata esposizione delle informazioni relative agli ingredienti. Personale del Nil, impegnato sempre a Marzamemi, ha individuato anche due lavoratori privi di contratto di assunzione, denunciando i titolari delle attività ispezionate per avere installato sistemi di videosorveglianza non autorizzati. L’attività ci controllo ha portato a sanzioni per quasi 11mila euro.