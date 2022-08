Rogo in autostrada, caos sulla A19

Brucia la zona dell’autostrada Palermo-Catania nel raccordo che da via Giafar porta a Villabate. Le fiamme hanno invaso la zona di via Conte Federico. Il traffico in entrata e in uscita dal capoluogo è rimasto bloccato per alcune ore, causando lunghissime code e poi riaperto in serata. Anche le vie laterali sono rimaste chiuse per l’incendio e il fumo che ha invaso le due carreggiate. Autostrada bloccata e poi riaperta anche sulla Palermo Sciacca, dalle parti di Monreale, sempre a causa degli incendi.

Riaperta al traffico anche l’autostrada A19, che era stata chiusa in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Trabia e Termini Imerese, per la presenza di un incendio ai margini della sede autostradale.