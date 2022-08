Catania, ingaggiato Vitale

Se la trattativa per il bomber Litteri subisce una frenata per il mancato accordo sull’ingaggio, il mercato di Catania non si ferma. La società rossazzurra ha ufficializzato l’arrivo in prestito dalla Sampdoria del centrocampista Mattia Vitale, nato a Castellammare di Stabia il 17 ottobre 2004. Dopo la trafila nel settore giovanile della Juve Stabia e gli esordi in Serie D con Arzachena, Sorrento e Polisportiva Santa Maria, nella seconda parte della stagione 2021/22 Vitale (foto Catania SSD) ha indossato la maglia blucerchiata nel campionato Under 18 ed è stato aggregato alla formazione Primavera del club ligure.