Una settimana fa era rimasto gravemente ferito in un incidente in viale Regione Siciliana all’altezza di Leroy Merlin. Fabrizio Manno, 57 anni, è morto oggi. L’uomo era arrivato in condizioni disperate al Trauma center di Villa Sofia, dov’era entrato in codice rosso. L’uomo viaggiava a bordo di una Yamaha R1 e si è scontrato con una Dacia Duster guidata da un 56enne. I sanitari del 118 lo avevano soccorso e trasportato Dopo l’allarme lanciato da altri automobilisti erano intervenuti i sanitari del 118.