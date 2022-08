La strada statale 624 “Palermo-Sciacca” è provvisoriamente chiusa al traffico tra il km 14,500 e il km 20,000, a Monrerale (PA), per la presenza di un incendio ai margini della sede stradale. Sul posto è presente anche il personale di Anas per la gestione della viabilità – provvisoriamente deviata agli svincoli di Giacalone e Piana degli Albanesi – e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.