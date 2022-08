Rapinava medici e studenti: preso

PALERMO – La polizia ha arrestato a Palermo un ventisettenne, Giacomo Fiorentino, accusato di diverse rapina ai danni di medici, infermieri e studenti nei viali del Policlinico, del Civico e nelle vie limitrofe agli ospedali. Il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Le indagini sono condotte dalla squadra mobile che ha ricostruito almeno dieci colpi messi a segno tra il 21 e il 30 luglio. In alcuni casi le persone prese di mira sono state “scortate” fino al bancomat sotto la minaccia di un coltello o una pistola. In alcuni di questi colpi Fiorentino avrebbe sottratto le carte bancomat per acquistare sigarette, abbigliamento e persino dolci in una nota pasticceria.