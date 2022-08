‘Felice di rappresentare la Sicilia a Miss Italia’

Lei è Giulia Vitaliti, ha 23 anni, vive a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania e con le sue schiacciate ha portato la squadra del Mascalucia in Serie B2. Adesso porterà i colori della Sicilia, anzi la fascia di Miss Sicilia, alle nazionali di Miss Italia. E quando Giulia smette i panni di giocatrice di pallavolo veste quelli di influencer, forte dei suoi due milioni di follower sui social. Ecco l’intervista realizzata da Eva Spampinato per i tg di Antenna Sicilia e Telecolor.

Miss Sicilia è catanese