Catania, via ai lavori tra Nesima e tangenziale

CATANIA – Sono stati avviati lo scorso lunedì a Catania i lavori di risanamento e manutenzione straordinaria del tratto di viale Felice Fontana fra la rotatoria di Nesima e la tangenziale etnea. “Restituiamo decoro e sicurezza a uno snodo fondamentale per transitare in entrata o in uscita da Catania – dice l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone – dopo che per lunghi anni l’arteria era rimasta in abbandono”.

A curare l’intervento il Dipartimento regionale tecnico attraverso il Genio civile etneo grazie a un finanziamento dell’assessorato regionale alle Infrastrutture di euro. L’assessore Falcone ha compiuto un sopralluogo in cantiere. “La ripavimentazione di oltre un chilometro di bretella, percorsa da migliaia di persone al giorno – aggiunge Falcone – si concluderà nei prossimi quindici giorni, ripristinerà un dignitoso biglietto da visita per Catania e si inserisce in un complessivo risanamento della zona che vedrà la luce nei prossimi mesi”.