Politiche, Forza Italia in Sicilia candida la Fascina

Il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, nella sede del partito, in via Libertà, ha presentato le liste elettorali per la Camera e il Senato. Ecco i candidati di Forza Italia alle politiche: Senato: collegio plurinominale 1 Giovanni Miccichè, Daniela Ternullo, Nicola Li Causi, Rosalia Pennino; collegio plurinominale 2: Stefania Prestigiacomo, Antonino Scilla, Loredana Messina, Giacobbe Giovanni Giacobbe Camera dei deputati: collegio Plurinominale 1 Sicilia1 Giorgio Mulè, Ada Terenghi, Marcello Gualdani, Anna Maria Crocchiolo; collegio plurinominale 1 Sicilia2 Bernadette Grasso, Giovanni Mauro, Mariadele Passalacqua.

Collegio plurinominale 2 Sicilia Margherita La Rocca, Michele Mancuso, Elia Francesca Martinico, Leonardo Burgio; collegio plurinominale 2 Sicilia2 Matilde Siracusano, Paolo Emilio Russo, Urania Papatheu, Giovanni Messina; collegio plurinominale 3 Sicilia 2 Paolo Emilio Russo, Bernadette Grasso, Giovanni Mauro, Chiara Quaranta. Camera dei deputati Uninominale Collegio 5 (En-Me-Barcellona Pozzo di Gotta) Tommaso Calderone; Ccllegio 6 (Messina) Matilde Siracusano; Sicilia 1 collegio 1 (PA-Quartiere 11 Settecannoli) Gabriella Giammanco; collegio 6 (Tp – Marsala) Marta Fascina; Senato della Repubblica uninominale collegio 3 (Ag-Cl-Gela) Stefania Craxi.

“Con questo sistema che abbiamo comincerei a chiedere di mettere dei limiti sulle legislature, perché se si è candidati a vita significa che qualche problema c’è: parlo anche di me stesso. Giusto che a un certo punto si dia spazio ai giovani. Il mondo va avanti a prescindere. Ma non penso nemmeno ai due mandati come fanno i 5stelle, quello è ridicolo, perché dieci anni sono pochi bastano solo a imparare”, ha detto Micciché.

“Sono contento che Berlusconi abbia deciso di candidare Marta Fascina qui in Sicilia, vuol dire che si fida di noi”, ha aggiunto Miccichè. La compagna di Berlusconi è in corsa nel collegio uninominale di Marsala per la Camera. “Marta è una persona meravigliosa – ha aggiunto Miccichè – sono felice di poterla avere qui”.