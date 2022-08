Operazione antidroga nel carcere Pagliarelli di Palermo. Gli agenti della polizia penitenziaria hanno arrestato il familiare di un detenuto che stava tentando di introdurre alcuni grammi di hashish nel penitenziario. Tutto si è svolto nella sala colloqui della struttura carceraria. Dentro un pacco di merendine che il figlio aveva cercato di passare al padre che si trova agli arresti, sono stati trovati cinque grammi di droga. Il passaggio è stato notato dagli agenti che, coordinati dal commissario Giuseppe Rizzo, sono intervenuti.

La droga è stata sequestrata. In casa della moglie dell’uomo in carcere e madre del giovane arrestato nel corso di una perquisizione, sono stati trovati altri 3 grammi di hashish e materiale utile alla sua lavorazione. Il figlio è stato arrestato in attesa della convalida, mentre il padre e la madre sono stati denunciati.