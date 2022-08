La polizia di Messina ha trovato, in una abitazione, a villaggio Catarratti, circa 30 grammi di cocaina, 40 di marijuana e una modica quantità di hashish. La droga, insieme a più di 1.000 euro in contanti sono stati trovati in diversi ambienti della casa, insieme a materiale generalmente utilizzato per il confezionamento delle singole dosi; il resto della droga era all’esterno dell’appartamento; ulteriori quantitativi sono stati, infine, recuperati dall’intercapedine di un muro insieme ad appunti riferiti presumibilmente a prezzi e quantità.

Trovate e sequestrate, inoltre, videocamere appartenenti ad un unico circuito di videosorveglianza, probabilmente utilizzato per l’attività di spaccio. Inutile il tentativo del padrone di casa di liberarsi di ulteriori dosi di sostanza stupefacente, recuperati dagli agenti nello scarico del water. L’uomo, un ventitreenne, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio.

Inoltre, è stato sequestrato un chilo di marijuana nascosto all’interno di un’abitazione disabitata in via Palermo. Denunciato, infine, un ventinovenne sottoposto alla sorveglianza speciale. Nel corso di una perquisizione domiciliare gli sono stati trovati 450 grammi di hashish in panetti.