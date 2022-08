Più di 4.500 siciliani guariti dal Covid

Sono 2.957 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia (ieri 4.737). A questi la Regione ne aggiunge 343 relativi a giorni precedenti. L’Isola è al settimo posto in Italia per contagi, al primo la Lombardia con 5.572. A fronte di 18.470 tamponi effettuati, il tasso di positività è sceso dal 18 al 16%. I guariti sono 4.559, le vittime del virus 30. Negli ospedali i ricoverati sono 925 (-7), dei quali 45 in terapia intensiva, due in meno rispetto a ieri.

Per quanto riguarda le province, si registrano a Palermo 779 nuovi casi, a Catania 678, a Messina 470, ad Agrigento 330, a Trapani 314, a Siracusa 289, a Ragusa 237, a Caltanissetta 121, a Enna 82.

In tutta Italia sono 45.621 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 64.861. Le vittime sono 171, in calo rispetto alle 190 di ieri. Il tasso è al 17,8%, stabile rispetto a ieri quando era al 18,3%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 255.797 tamponi. Sono invece 396 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dieci in più rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 47. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.006, rispetto a ieri 239 in meno. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.201.443, ovvero 28.264 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.170.600 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 172.568. I dimessi e i guariti sono 19.796.589 con un incremento di 74.049.