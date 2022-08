Catania, ufficiale Ferraro

Adesso c’è pure l’ufficialità. Il Catania SSD ha formalizzato la scelta del nuovo allenatore. Come noto da giorni, si tratta di Giovanni Ferraro, 53 anni, napoletano di Vico Equense. Ex difensore in B con l’Avellino e in Serie C1 e C2 con Siena, Albanova e Sorrento, da tecnico Ferraro ha guidato Vico Equense e Isola Liri tra i dilettanti, Pomigliano e Arzanese in C, poi Casertana, Gragnano, Savoia e Giugliano, società quest’ultima con cui nella scorsa stagione ha ottenuto la promozione dalla D alla C vincendo il girone G con 75 punti e +9 sulla seconda. La presentazione di Ferraro e del suo staff è in programma mercoledì 3 agosto alle 12, al President Park Hotel, ad Aci Castello.