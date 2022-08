A Catania mille nuovi positivi

Sono 4.737 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 25.181 tamponi. Ieri i nuovi positivi erano 1.266. Il tasso è al 18% in aumento rispetto al 10 ieri. I guariti sono 3.083, le vittime del virus 27. Negli ospedali i ricoverati sono 932 (-35), dei quali 47 in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri.

Per quanto riguarda le province, si registrano a Catania 1.007 casi, a Palermo 987, a Messina 892, ad Agrigento 513, a Siracusa 474, a Trapani 372, a Ragusa 342, a Caltanissetta 268, a Enna 123.

In tutta Italia i nuovi contagiati sono 64.861. Ieri erano 18.813. I decessi sono 190, in aumento rispetto ai 121 di ieri. Il tasso è al 18%, in lieve aumento rispetto al 17 di ieri. Sono stati eseguiti 354.431 tamponi. Sono 386 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dodici in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 38. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.245 , rispetto a ieri 282 in meno. Gli italiani positivi al coronavirus sono attualmente 1.229.707, ovvero 225.046 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.124.644 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 172.397. I dimessi e i guariti sono 19.722.540 con un incremento di 89.955.