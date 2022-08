CALTANISSETTA – Vigili del fuoco e polizia sono intervenuti nella notte a Caltanissetta per due incendi d’auto a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Il primo intervento intorno alle 4.30 in via Colonnello Eber dove è stata data alle fiamme, mediante l’utilizzo di liquido infiammabile, una Fiat Panda intestata a una casalinga. Le fiamme sono state domate, hanno causato danni in corso di quantificazione. Dal sopralluogo sarebbe emersa la natura dolosa dell’incendio. Alle 5 in via G. Panzica, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco un’altra Fiat Panda, sempre intestata a una casalinga.