Spaccata e furto di bici di lusso: portato in carcere

GIARRE (CATANIA) – I carabinieri hanno portato in carcere il 40enne Riccardo Puglisi, autore di un furto a Giarre per il quale dovrà espiare la pena residua di un anno e 5 mesi di reclusione. Il 9 gennaio del 2021 con due complici aveva rubato un furgone adibito a trasporto di prodotti alimentari lungo il viale Delle Province, proprio mentre l’autista era intento allo scarico della merce in un negozio.

Spaccata selvaggia e fuga

Solo qualche ora dopo, intorno alle 3.30, i tre malviventi avrebbero poi utilizzato il veicolo come ariete per realizzare lo sfondamento della vetrina blindata di una rivendita di biciclette in piazza Ungheria; azione che, oltre agli ingenti danni, avrebbe provocato al suo titolare una perdita di circa 35.000 euro, ovvero il valore di 8 biciclette. I tre sono stati individuati grazie alle immagini di alcuni impianti di videosorveglianza e hanno confessato.