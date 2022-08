Svaligiavano case a S. Giovanni La Punta: presi

CATANIA – Tre catanesi, A. E. di 42 anni, S. M. L. di 50 e S. P. di 54, sono stati arrestati per una lunga serie di furti nell’hinterland etneo, in particolare a San Giovanni La Punta, negli ultimi mesi dello scorso anno. Il trio si muoveva con un complice 36enne, poi identificato.

Dopo la crescita del numero dei furti i carabinieri hanno concentrato l’attenzione su una Jeep Renegade, più volte notata da testimoni in concomitanza della realizzazione delle scorribande. I militari puntesi hanno predisposto numerosi servizi di avvistamento che hanno consentito loro di rintracciare l’auto e di arrestare i tre uomini che avevano commesso un furto nella casa di un pensionato di San Giovanni La Punta, squarciando una cassaforte con una smerigliatrice portando via una somma di quasi 5.000 euro in contanti e monili per un valore di circa 15.000 euro. I ladri sono finiti nel carcere catanese di Piazza Lanza.