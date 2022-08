Cade nel dirupo sull’Etna, il salvataggio è un’impresa

CATANIA – La chiamata è arrivata alle ore 11.30 di oggi: segnalava un uomo caduto in un dirupo in una zona impervia tra Linguaglossa e Castiglione di Sicilia. Nonostante caduto da un’altezza di un paio di metri, le squadre dei vigili del fuoco hanno dovuto superare un dislivello dalla strada di oltre 100 metri per raggiungerlo e assicurarlo a una barella speciale.

Quindi lo hanno consegnato ai colleghi elisoccorritori. I sanitari del Servizio 118 di Linguaglossa hanno preso in consegna il malcapitato, che ha riportato escoriazioni e contusioni alla testa e agli arti e un trauma facciale.