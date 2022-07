Piazza per i bimbi? No, per il posteggio selvaggio

“Dovrebbe essere una piazzetta riservata alle famiglie, per consentire ai bambini di utilizzare i giochini a loro adibiti. E, invece, nello spazio della Riviera Lanterna, prima di arrivare all’hotel Mida, per intenderci, si registra, ogni sera, il trionfo dell’inciviltà”. E’ quanto sottolinea la consigliera comunale di Italia viva, Sara Siggia, a proposito delle lamentele che si registrano in quest’area di Scoglitti, nel Ragusano.

“Il tutto – aggiunge – legato alla presenza di auto in sosta, naturalmente parcheggi selvaggi, che rendono questo sito invivibile. Ovviamente, senza che si veda un solo vigile urbano punire questi comportamenti scorretti a discapito delle nostre famiglie che ambiscono a trascorrere solo qualche attimo di serenità. Sollecito, dunque un intervento dell’amministrazione comunale affinché la piazza possa essere restituita agli abitudinari fruitori e, soprattutto, non si creino intralci di sorta al transito di passeggini e di persone in carrozzina”.

