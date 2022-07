Palermo, che botta

Impatto duro per il Palermo di Silvio Baldini nella prima amichevole contro una pari categoria. Finisce 5-0 per il Pisa l’amichevole disputata a Rovetta, sede del ritiro dei nerazzurri toscani in provincia di Bergamo. La squadra di Rolando Maran, che ha sulle gambe tre giorni di allenamenti precampionato in più, nel primo tempo riesce a passare ogni volta che affonda. Solamente il portiere rosanero Massolo, in chiusura della prima frazione, evita che il passivo sia di 5-0. A firmare le prime quattro reti dei nerazzurri le doppiette di Lucca, ex rosanero, e Mastinu.

Baldini inizialmente ha schierato Massolo in porta, Buttaro, Lancini, Marconi e Giron in difesa, De Rose e Dall’Oglio in mediana, Valente, Silipo e Fella sulla trequarti, Brunori in attacco. Il Palermo, sceso in campo con gli stessi uomini che hanno disputato il campionato di C, nel primo tempo colpisce una traversa con Marconi e si rende pericoloso con Valente che impegna severamente il portiere Andrade. Nel secondo tempo, con i due allenatori che danno spazio a numerose sostituzioni e anche per via del gran caldo e del terreno in condizioni disastrose, i ritmi calano, ma il Pisa passa ancora con Berra per il 5-0 finale.

“Non sono preoccupato, sono contento che sia successo oggi perché abbiamo il tempo per rimediare – ha detto il tecnico rosanero nel post gara – Se in mezz’ora prendi quattro gol vuol dire che lo spirito non era quello giusto. Abbiamo affrontato una squadra che ha fatto gli spareggi per andare in Serie A, ma questa non è un’attenuante. Queste sconfitte sono indolore, ti aiutano a capire chi sei. La mia squadra che ha vinto i play off doveva essere più orgogliosa. Sono deluso da me stesso”.

Per sistemare l’organico c’è ancora tempo, anche se il campionato inizierà tra poche settimane: “Questa squadra è in via di definizione, siamo un cantiere aperto – ha sottolineato Baldini – Alcuni giocatori andranno via e altri arriveranno. E’ un bene che questa sconfitta sia arrivata oggi. Ci sono diversi giocatori che ancora non hanno un’idea precisa del loro futuro e quindi ci sta che non abbiano entusiasmo. Questo a me dispiace, a prescindere da tutto non si possono prendere quattro gol in mezz’ora. Siamo consapevoli delle nostre problematiche, ben venga questa sconfitta in quanto sono sicuro che ci aiuterà. Dobbiamo sostituire i giocatori andati via ed esaminare il gruppo, metteremo dentro 5-6 elementi e i più bravi giocheranno”.