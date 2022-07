Aci Castello, cadavere sulla scogliera

I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti poco dopo le 20 per il recupero di un cadavere nello specchio d’acqua antistante l’abitato del Comune di Aci Castello. La richiesta di intervento è arrivata alla sala operativa da parte della Guardia Costiera dopo la segnalazione di un ristoratore. Sul posto sono state inviate una squadra dalla sede centrale di Catania, la sezione navale ed il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno disincagliato il corpo privo di vita di un settantenne proprio sotto la rupe del castello. Le cause della morte sono in corso di accertamento.