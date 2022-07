PALERMO – Rapina a un distributore di benzina a Palermo, in via Ernesto Basile. Il bottino ammonta a 8 mila euro. Due uomini incappucciati e armati di taglierino hanno costretto il dipendente in servizio ad aprire il gabbiotto dentro cui era custodito il contante, prima di fuggire su uno scooter. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale di polizia hanno raccolto l’allarme lanciato dalla vittima dopo la fuga dei rapinatori e hanno acquisito le immagini delle telecamere.