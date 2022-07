Catania, nuovo sponsor tecnico

Il Catania ha un nuovo sponsor tecnico. Si tratta di Erreà Sport, azienda parmigiana già protagonista in passato di numerose partnership con società di calcio (Parma, Pescara, Cittadella e Novara tra le altre in Italia ma anche Queens Park Rangers, Middlesbrough e Norwich in Inghilterra, Den Haag in Olanda, Numancia in Spagna, Sion e Lugano in Svizzera).

“Si tratta di un’intesa strategicamente fondamentale per lo sviluppo del brand Catania – spiega Vincenzo Grella, vice presidente e amministratore delegato rossazzurro – Erreà è nel proprio settore tra le eccellenze del made in Italy e pertanto supporterà al meglio i nostri programmi relativi al merchandising. Tesserati e tifosi indosseranno prodotti di alta qualità, siamo davvero soddisfatti di aver avviato questo rapporto di collaborazione e siamo certi che sarà proficuo”.

“Siamo molto orgogliosi di aver firmato con la nuova società che ha deciso di rilanciare il calcio a Catania, storica piazza del calcio italiano. Il Catania SSD – spiega Angelo Gandolfi, presidente di Erreà Sport – si aggiunge alla nostra grande famiglia di realtà professionistiche, con l’augurio che il percorso intrapreso dal club possa portare la squadra nei campionati che merita. Speriamo veramente che i tifosi possano apprezzare i nuovi kit e il lavoro che vi sta dietro, ci auguriamo che indossino le maglie con la stessa gioia e con la passione con cui noi le produrremo”.