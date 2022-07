Palermo, 12 gol al debutto

Debutto stagionale pieno di gol per il Palermo neo promosso in B. A Marineo i rosanero hanno battuto i padroni di casa del San Ciro e Giorgio per 12-0.

Il primo gol stagionale porta la firma di Peppe Fella. Dopo il primo tempo concluso sul 4-0, i rosanero dilagano nella seconda metà della partita. In evidenza proprio Fella, autore di una tripletta e unico in campo per novanta minuti, Corona, Somma e Felici, autori di una doppietta a testa; in gol anche Luperini, Broh e Silipo.

Si è aggregato alla squadra a Marineo, accolto dagli applausi dei tifosi, Matteo Brunori, il cui ingaggio a titolo definitivo dalla Juventus è stato ufficializzato proprio oggi. L’attaccante, che ha firmato un contratto di quattro anni, ha seguito la partita dalla panchina. Al netto della caratura dell’avversaria che disputerà il campionato di Eccellenza, l’allenatore Silvio Baldini ritrova meccanismi e situazioni di gioco fluide come i rosanero avevano dimostrato di riuscire a fare fino alla finale di ritorno dei playoff vinta lo scorso 12 giugno contro il Padova.

Baldini schiera due formazioni diverse fra primo e secondo tempo: dal primo minuto in campo Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall’Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Fella. Nel secondo tempo in campo Grotta in porta; Doda, Somma, Marong, Crivello in difesa; Broh, Peretti a centrocampo; Silipo, Fella, Felici alle spalle di Corona.

Nonostante la partita fosse a porte chiuse per l’inagibilità del comunale di Marineo, una nutrita rappresentanza di tifosi del Palermo si sono sistemati in strada alle spalle di una delle due porte da dove sono riusciti a seguire la partita e a tifare per i loro beniamini. Lo stesso hanno fatto i tifosi di casa dietro la recinzione dall’altro lato del campo.