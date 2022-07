L’auto si ribalta, due donne ferite

PALERMO – Auto ribaltata e due donne ferite, una in gravi condizioni. E’ il bilancio di un incidente che si è verificato questa mattina in viale Regione siciliana a Palermo, creando disagi a tanti automobilisti. Lo scontro tra due auto si è verificato all’altezza del negozio Trionfante Antichità. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre le due donne e un uomo che viaggiavano nelle vetture.

Le due donne entrambe di 44 anni hanno avuto la peggio. F. M. è stata portata in codice rosso al Policlinico e C. P. in codice giallo all’ospedale Civico. L’uomo ha riportato un trauma alla mano ma ha rifiutato i soccorsi. A causa dell’incidente si sono formate lunghe code.