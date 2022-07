Catania, tir in fiamme vicino al distributore

CATANIA – Intorno alle 11 di stamani i vigili del fuoco di Catania sono intervenuti per spegnere le fiamme che avvolgevano un tir di passaggio sull’Asse dei servizi, tra le uscite di Librino e Porte di Catania, a pochi metri da un impianto di distribuzione carburanti. Il mezzo pesante trasportava un container al cui interno c’erano un piccolo escavatore e dei materassi.

Per cause in corso di accertamento l’incendio di è sviluppato proprio all’interno del container. Quando l’autista si è accorto del fumo ha fatto la richiesta di soccorso e ha sganciato il rimorchio, mettendo al sicuro la motrice del mezzo. Necessaria l’azione di un’autobotte, non risultano feriti.