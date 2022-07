ACIREALE (CATANIA) – I carabinieri di Acireale e Aci Castello hanno denunciato un 25enne e un 29enne, entrambi di Acireale, in quanto sorpresi alla guida delle rispettive auto senza essere in possesso della patente di guida perché mai conseguita. I militari hanno poi sorpreso un 53enne di Aci Catena e un 23enne di Acireale in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente: entrambi sono stati pertanto segnalati alla prefettura. Altri automobilisti sono stati sorpresi alla guida di veicoli privi di patente di guida, copertura assicurativa o di revisione periodica e un centauro è stato sanzionato perché era senza il casco.